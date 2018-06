Anzeige

Bensheim.Das System hat alles unter Kontrolle: Leben und Tod, Gedanken- und Gefühlswelt. Fantasie und Individualität sind abgeschafft. Was zählt sind Zucht- und Exportzahlen. Präsident Tonald Drump herrscht uneingeschränkt in dieser schönen neuen Welt. Und wenn es mal nicht so läuft in dem streng geordneten Kosmos, wird einfach Soma eingeworfen – die Droge, die jeden glücklich macht.

Die Q2-Kurse Darstellendes Spiel der Geschwister-Scholl-Schule haben in Anlehnung an Aldous Huxleys Roman aus dem Jahr 1932 ihre eigene „Schöne neue Welt“ in einer Eigenproduktion auf die Bühne gebracht. Huxleys gruselige Zukunftsvision dient dem 31-köpfigen Ensemble dabei lediglich als Vorlage. Texte und szenische Umsetzung erarbeiteten die Schüler selbst unter Leitung der Pädagogen Eva Lehrer und Julia Mandel. Nach einem halben Jahr Vorbereitung feierte das Stück am Donnerstag im GSS-Forum mit zwei Aufführungen Premiere.

Strenge Kasteneinteilung

Wie im Original herrscht auch in der Adaption eine strenge Kasteneinteilung. Die GSS-Version beschränkt sich auf drei gesellschaftliche Schichten (bei Huxley sind es fünf). Die Alphas thronen an der Spitze des Systems, sind die Elite. Betas und Gammas, denen während des Embryonenstadiums in den Zuchtzentren Sauerstoff entzogen wird, verfügen nur über beschränkte geistige Fähigkeiten.