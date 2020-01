Scholl-Schule: Zeit der Container ist vorbei

Bensheim.Die Sanierung des Westtrakts an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim ist abgeschlossen. Im Sommer 2018 startete ein umfangreiches Umbauprojekt am älteren Bestand des Schulgeländes. Die Kosten waren im Verlauf des Prozesses um rund 750 000 Euro auf 6,75 Millionen Euro gestiegen.

Ursache waren vor allem teure Maßnahmen zur Entfernung einer Farbschicht auf der Betonoberfläche der

...