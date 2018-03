Schonungslose Brutalität

Anzeige

Regisseur Jan Gehler inszeniert das mit präzisen Mitteln, es gelingt ihm, die Brutalität der Thematik nicht nur im Sprachlichen, sondern in jeder Phase des Stücks widerzuspiegeln. Das minimalistische Bühnenbild wirkt hier besonders gut, da die wenigen genutzten Mittel so noch eindringlicher sind. Ob gleißendes Licht, Techno-Musik oder ein tiefes Dröhnen, das unheilvoll aus den als Podest übereinandergestapelten Lautsprechern klingt, Gehler versteht es, beim Zuschauer immer genau die richtigen Emotionen hervorzurufen, damit das Stück auf der Bühne funktioniert.

Den bei weitem größten Anteil leisten dabei jedoch die vier jungen Schauspielerinnen, die mit Leichtigkeit von einer Rolle in die andere schlüpfen und vom Dealer aus dem Kiez bis zum Istanbuler Polizeibeamten jede Figur glaubwürdig verkörpern können.

Die vier Frauen wirken wunderbar als Team zusammen – was sie auch müssen, denn in der ersten Hälfte des Stücks übernehmen sie zusammen die Funktion des Ich-Erzählers. Manchmal im Chor, manchmal versetzt oder abwechselnd tragen sie dem Publikum die harten Sätze Aydemirs vor und beweisen dabei außerordentliches Gespür für einander. Ihr Schauspiel funktioniert zusammen, ein Satz fügt sich in den anderen, jede Geste wirkt aufeinander abgestimmt. Nur in seltenen Momenten kommen die vier kurz aus dem Takt und der Zuschauer wird ein wenig aus dem Bann der Inszenierung geworfen.

In der zweiten Hälfte des Stücks, nach der Gräueltat, die Hazal und ihre Freunde begehen, in der Hazal aus Deutschland geflohen ist und Zuflucht bei Mehmet im in ihrer Wahrnehmung utopischen Istanbul sucht, ändert sich jedoch die Erzählweise. Die Regie vollzieht den Bruch, der in der Geschichte und in Hazals Persönlichkeit passiert konsequent und setzt ihn mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln um. Die Musik verschwindet fast gänzlich, das Bühnenbild wird nach hinten gezogen und Hazal wirkt nun sehr einsam und verletzlich. Cennet Rüya Voß‘ die Hazal spielt, bleibt von da an den Rest des Stücks alleine auf der Bühne, sie muss die gesamte Handlung tragen und kann nicht mehr auf die Hilfe ihrer Schauspielkolleginnen zurückgreifen, um dem Zuschauer einen Einblick in Hazals Persönlichkeit zu gewähren und ihm die Möglichkeit zu geben, sie zu verstehen - und das ist nicht einfach. Denn Hazal weigert sich zu bereuen.

Hazal ist nicht bereit, die Schuld an dem begangenen Verbrechen auf sich zu nehmen, sie glaubt nicht, dass sie anders gekonnt hätte, dass irgendjemand anders gekonnt hätte, als zu tun, was sie getan hat. Voß' gelingt es, Hazals Wut auf die deutsche Mehrheitsgesellschaft und letztlich auf die ganze Welt glaubhaft zu spielen und macht es dem Zuschauer so möglich, sich in ihre Lage hineinzuversetzen. Und es zwingt diesen dazu, sich selbst die Frage zu stellen, was er getan hätte.Hätte er anders gehandelt, moralischer, wenn er vergleichbares erlebt hätte?

Letztlich stellt Ellbogen an den Zuschauer dieselben Fragen wie die großen Dramatiker vergangener Zeiten wie Büchner oder Brecht. Kann der Mensch gut sein? Kann er für das verantwortlich gemacht werden, wozu ihn sein Leben und Umfeld gemacht haben?

In Ellbogen werden sie nicht so direkt formuliert wie beispielsweise in Brechts Gutem Menschen von Sezuan, den zwei Tage zuvor das Ensemble der Berliner Schaubühne aufführte, doch das müssen sie auch nicht. Das Stück nimmt den Weg über Sprache und Art der Darstellung, um das Publikum nach dem Stück zum Diskurs anzuregen und zu Nachdenken zu bringen. Diese Rechnung geht auf.

Kevin Fung und Luc Châtelais

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.03.2018