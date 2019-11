Schorschblick bleibt das große Thema

Bensheim.Wie soll der Marktplatz in Zukunft aussehen? Mit den unterschiedlichen Lösungsansätzen für die Gestaltung vor allem der Ostseite des Platzes haben sich drei Arbeitsgruppen an zwei Abenden intensiv auseinandergesetzt.

Ergebnisse werden vorgestellt

Wie groß die Bandbreite der Meinungen und Ideen ist und worauf es letztlich ankommt, war beim von der Stadt und dem Bürgernetzwerk initiierten Dialogforum im September zu Protokoll gebracht worden.

In einer zweiten Plenumsrunde werden nun am Mittwoch (20.), 19 Uhr, im Kolpinghaus die erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt. Auf dieser Basis erfolgt eine vertiefende Erörterung und Einordnung von Empfehlungen und Positionen.

Ziel ist es, am Ende der ersten Phase des Dialogprozesses Eckpunkte für einen städtebaulichen Wettbewerb zu fixieren, der im Frühjahr 2020 ausgelobt werden soll. Die Teilnahme ist unabhängig von einer bisherigen Mitwirkung.

Belebung nach Geschäftsschluss

Entscheidend ist im Vorfeld die Beantwortung von drei zentralen Fragen: Wie kann vom Marktplatz ein belebender Impuls für die Innenstadt ausgehen? Wird dafür ein Bauwerk gebraucht? Und wenn ja: Wie viel „Schorschblick“ muss sein? Oder anders formuliert: Wie viel von der Sandstein-Fassade der Stadtkirche St. Georg soll von welchem Punkt aus als städtebauliche Dominante zu sehen sein?

Weitere Kapitelüberschriften, zu denen eine Aussage zu treffen ist, drehen sich um die gewünschte Nutzung und Funktion des Platzes als Begegnungs- und Verweilort sowie die Kubatur und den Standort eines wie auch immer gestalteten Bauwerks.

Einigkeit herrscht, dass es um eine Belebung auch am Abend nach Geschäftsschluss geht. Sie soll unabhängig von der Jahreszeit und den Witterungsverhältnissen möglich sein. Ein Stimmungs- und Meinungsbild wurde auch bei der Zielgruppe der Unter-30-Jährigen eingeholt. An einer Digitalumfrage haben sich fast 500 Internetnutzer beteiligt. Auch ihre Statements fließen in das Eckpunktepapier ein, das nach dem zweiten Dialogforum den städtischen Gremien zur weiteren Beratung übergeben wird.

Bürgerversammlung

Eine Zwischenbilanz wird am Mittwoch, 18. Dezember, bei einer moderierten Bürgerversammlung gezogen. Das letzte Wort zum weiteren Verfahren hat dann die Stadtverordnetenversammlung. Dem Bürgernetzwerk ist nach eigenem Bekunden weiterhin daran gelegen, möglichst viele Bensheimer in die Entscheidungsfindung einzubinden. Was es mit dem Schorschblick auf sich hat, wird der Architekt Sanjin Maracic, der schon wiederholt Gruppen durch die Innenstadt geführt hat, noch einmal vor Ort erläutern.

Interessenten sind dazu für Samstag (16.), 16 Uhr, eingeladen. Die Uhrzeit ist mit Bedacht gewählt. Vor allem, wenn die Sonne sich nicht hinter Wolken versteckt, erscheint die Kirche Sankt Georg nachmittags in einem besonderen Licht, heißt es in der Pressemitteilung des Bürgernetzwerkes. Treffpunkt für die Führung mit Maracic am Samstag (16.) ist an der Apotheke am Markt, Hauptstraße. red

