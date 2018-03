Schotten-Rock mit Red Hot Chilli Pipers

Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag, 12. April, kommen die Red Hot Chilli Pipers auf ihrer Anniversary Tour 2018 ins Musiktheater Rex in Bensheim. Beginn ist um 20.30 Uhr.

In der Ankündigung zum Konzert heißt es: „Im Jahr 2002 überlegen vier talentierte und preisgekrönte schottische Musiker, was sie noch aus ihren Pipes und Drums herausholen können. Der reglementierte Musikstil von Pipe-Bands ist ein wichtiger Teil ihrer stolzen Kultur, aber die Jungs wollten es ein bisschen aufpeppen und in einem neuem Licht präsentieren. Sie holten drei Rock-Musiker dazu und kombinierten Pipes and Drums mit Rock’n Roll-Hymnen – Bagrock ist geboren.“ Die Red Hot Chilli Pipers übten und spielten kleinere Gigs und arbeiteten an ihrem neuen Sound. Ihre Bühnenshow wird immer ausgefallener, origineller, massentauglicher. 2006 kommt der Durchbruch, die Pipers gewinnen in der TV-Talentshow „When Will I Be Famous“. red