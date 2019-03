Schrill-buntes Musical mit ernsten Tönen

#Bensheim.Eben noch war die Teilnahme am „Hot-Music-TV-Song-Contest“ das Wichtigste im Leben von Nia und Skazz: Am Lied („Taste of Africa“) für den Wettbewerb muss gearbeitet, die Klamottenfrage für den Auftritt geklärt werden.

Mitten in den Vorbereitungen für die Show werden die Teenager plötzlich konfrontiert mit Themen wie Armut, Hunger, Ausbeutung und Landraub. Das Fairtrade-Musical „Global

...