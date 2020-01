Schuberts Liederzyklus „Winterreise“

Bensheim.Am Sonntag (19.) werden der Bariton Daniel Claus Schäfer und der Pianist Jonathan Becker, beide vom Nationaltheater Mannheim, den Liederzyklus „Winterreise“ von Franz Schubert im Gemeindehaus der Evangelischen Michaelsgemeinde Bensheim, Darmstädter Str. 25, vortragen.

Ein Jahr vor seinem Tod, im Herbst 1827, vollendete Schubert diese Sammlung nach Texten von Wilhelm Müller, die mit ihrer Intensität und Dramatik zu einem der berühmtesten Liederzyklen der Romantik wurde. Daniel Claus Schäfer studierte Operngesang in Hannover und ist als Konzertsänger, Gesangspädagoge und im Opernfach (unter anderem am Nationaltheater Mannheim) tätig. Als profilierter Ensemblesänger mit einem breitgefächerten Repertoire von alter Musik über Oper bis zu Neuer Musik singt Daniel Claus Schäfer regelmäßig im In- und Ausland mit einigen der international renommiertesten Ensembles, wie ChorWerkRuhr, dem Chamber Choir of Europe und dem WDR Rundfunkchor.

Das Konzert findet um 17 Uhr im Gemeindehaus in Bensheim statt, der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.01.2020