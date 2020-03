Schüler auf Motivationstour

Bensheim.Einmal in ein richtiges Molekularbiologie-Labor hineinzuschnuppern, dieser Wunsch erfüllte sich für 32 Schüler des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums Bensheim (AKG) bei einem Besuch im Europäischen Molekularbiologie-Labor in Heidelberg. Anlass des Besuchs war die Teilnahme am SySTEM2020-Forschungsprojekt.

Innerhalb dieses Projekts befragen Wissenschaftler europaweit in Museen und Wissenschaftszentren in 18 verschiedenen Ländern und 17 Sprachen insgesamt 1322 Schüler im Alter von acht bis 20 Jahren. Untersucht wird deren Einstellung zu den Naturwissenschaften und der ihrer Umgebung.

Erste Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer überwiegend selbstmotiviert sich mit den Naturwissenschaften beschäftigen und die Eltern die zweitwichtigste Quelle für Ermunterung darstellen. Freunde oder Lehrkräfte der Schule spielen dagegen eine recht geringe Rolle. Lieblingsthemen sind dabei Tiere gefolgt von Planeten und dem menschlichen Körper.

Der Besuch am EMBL versprach eine besonders gute Gelegenheit, sich auch einmal außerhalb der Schule mit den Naturwissenschaften zu beschäftigen. Aufgeteilt in zwei Altersgruppen erfuhren die Schüler aus erster Hand in deutscher und englischer Sprache durch Eva Haas und Shewta Gaikwad über die vielfältigen Forschungsthemen am EMBL Heidelberg und seinen internationalen Standorten in Grenoble, Rom, Hamburg, Barcelona und Hinxton bei Cambridge.

Besonders spannend wurde es als EMBL-Wissenschaftler von ihren aktuellen Forschungsarbeiten und deren neuesten Ergebnissen berichteten. So untersucht Andrea Imle, wie Zellen sich auch durch engste Stellen im Gewebe bewegen können. Der Doktorand Alberto Hernandez Armendariz berichtete, wie die Chromosomen im Zellkern auseinandergehalten werden.

In einem ausführlichen Rundgang bot sich zudem die Gelegenheit, die Labors und deren aufwendige Gerätschaften live zu sehen. Das Highlight war die Ankündigung, dass das Institut noch in diesem Schuljahr einen Fluoreszenzmikroskop-Workshop im naturwissenschaftlichen Gebäude des AKG durchführen wird. So konnten die Schüler mit noch gesteigerter Motivation und entsprechender Vorfreude auf diese Veranstaltung die Heimreise antreten. red

