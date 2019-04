Schüler aus Colmar am „Goethe“ zu Gast

Bensheim.Seit dem Jahr 2015 besteht der Schüleraustausch zwischen dem Goethe-Gymnasium und dem Lycée Camille Sée in Colmar. Auch in diesem Jahr kamen die französischen Austauschschüler der „Seconde“, was in Deutschland der Einführungsphase entspricht, wieder nach Bensheim.

Nach einer Woche mit einem Ausflug nach Frankfurt, wo die Schüler die Chance hatten, die Geschichte der Mainmetropole näher kennenzulernen und anschließend das Filmmuseum zu besichtigen, wurden sie im Bensheimer Rathaus begrüßt. Neben dem Ausflug nach Frankfurt besichtigten die Schüler auch Heidelberg. Möglich ist der Austausch dank den französischen Kolleginnen Angela Seidack und Cathy Bénédic, sowie den deutschen Lehrern Peter Prewitz, Detlev Hoffmeister und Stefanie Blechschmitt.

Bald werden auch die Bensheimer Schüler Colmar und Umgebung besichtigen können, wenn sie am 29. April den Gegenbesuch antreten und unter anderem die Chocolaterie Stoffel, das Museum Unterlinden und die Haut Koenigsbourg besichtigen. ele/

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019