Mittags wurden die Gäste unter der Leitung von Küchenmeister und Fachlehrer Boris Bornhorst mit typisch deutschen Gerichten wie z.B. Rinderschmorbraten, Schweineschnitzel, Bayrische Creme sowie Apfelstrudel verpflegt.

Nach einem leckeren Mittagessen in der Aula standen fachbezogene Ausflüge – wie der Besuch des Darmstädter Konferenzhotels Maritim, der Odenwälder Marzipanwelt sowie der Darmstädter Brauerei auf dem Programm.

An einem anderen Tag wurde die Gastgeberstadt Bensheim bei einer Stadtrallye erkundet und anschließend die am Marktplatz gelegene Kaffeerösterei besichtigt. Weitere Programmpunkte waren der Besuch von Schloss Freudenberg in Wiesbaden und eine Stadtbesichtigung in Heidelberg.

So verbrachten die Schüler aus Riva eine erlebnisreiche und informative Woche in Bensheim und traten begeistert von vielen neuen Eindrücken die Heimreise an. red

