Schüler bei Unfall leicht verletzt

Zell.Bereits am Donnerstag kam es gegen 7.30 Uhr auf der Gronauer Straße in Höhe der Hausnummer 73 (Vetters Mühle) in Zell zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Autofahrer schnitt mit seinem Wagen beim Überholen einen Fahrradfahrer. Der musste daraufhin stark abbremsen, um nicht mit den am Straßenrand geparkten Fahrzeugen zu kollidieren.

Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht am Schienbein. Bei dem Radfahrer handelte es sich um ein 13-jähriges Kind, das mit dem Rad auf dem Weg zur Schule war. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, so die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter Telefon 06251/84680 zu melden. pol

