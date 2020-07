Schüler blicken optimistisch in die Zukunft

Bensheim.Die Abschlussfeiern der zweijährigen Berufsfachschule und der einjährigen Berufsfachschule für Wirtschaft fanden in der Karl-Kübel-Schule aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen klassenweise in einem kleinen Rahmen statt. Der Abschied läutete den Beginn eines neuen Lebensabschnittes ein. Viele der Absolventen haben trotz der schwierigen Situation eine Ausbildung gefunden, für andere geht der Weg in weiterführende Schulen oder in ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Die Berufsfachschule führt innerhalb von zwei Jahren zum Mittleren Abschluss. Sie verbindet eine breit angelegte berufliche Grundbildung und Hinführung auf die Arbeitswelt mit der Vermittlung allgemeinbildender Lerninhalte. Besondere Ehre kamen den jeweiligen Klassenbesten zu. In der zweijährigen Berufsfachschule sind dies Erkan Babayigit, Nasiba Hassani, Patrycia Kedzior, Kulestan Almohammad, in der einjährigen Berufsfachschule Nele Kienzl und Max Besel.

Absolventen der Berufsfachschule: Kulestan Almohammad, Cristian Andic, Jassin Azzaidi, Erkan Babayigit, Nayyera Basra, Joshua Bechtel, Leonie Begej, Kevin Böhme, Alicia Sophie Bugla, Justin Bührer, Büsra Fatma Dagistan, Sabine Ingrid Dorobantu, Azad Ekin, Maryam Fazeli, Lena Gärtner, Abdinajib Abdullahi Hassan, Nasiba Hassani, Laura Hildenstab, Lisa Hildenstab, Mehrdad Jacobi, David Janczewski, Abdulkadir Karakas, Patrycja Kedzior, Constantin Kompenhans, Angelo Lovecchio, Romy Maskus, Sebastian Mayer, Yusuf Mercan, Johanna Mink, Simon Müller, Michelle Notter, Ilayda Oruc, Inas Qutiesh, Thalia Rothhammer, Jayden Ruhland, Erja Schäfer, Marius-Leonhard Schmidt, Raimund Schröder, Mohammad Amin Sharifi, Marleen Simon, Magdalena Stachowicz, Damien Thomas, Kavita Virdi, Edgard Weber, Kimberly Weiss, Calvin Wolf, Christopher Zappen, Bartosz Zdziebko.

Absolventen der Höheren Handelsschule: Souhail Allach, Max Besel, Angelina Bickel, Carina Busalt Jan-Luca Büchler, Katerina Chaitas, Lina Gebhardt, Julia Genthner, Henry Jakob, Cemile Kala, Paul Keller, Nele Kienzl, Theo Kuhn, Xenia Leiniger, Elias Lutz, Sevgi Öner, Yasin Poyraz, Alina Saleem, Luca Schlegel, Nils-Holger Wahl, Berkant Erdinch Sali, Eljesa Sopaj, David Miras Widenmeier André Rene Zehner red

