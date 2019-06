Schüler in der Rolle von EU-Politikern

Bensheim.13 Schülerinnen und Schüler der Politikwerkstatt der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim verfolgten zusammen mit einer polnischen Schülergruppe aus Slupsk den Ausgang der Europawahlen vor Ort in Brüssel. Das vom Haus am Maiberg organisierte Seminar unter dem Titel „E-YOU“ fand zunächst in Heppenheim und anschließend in Brüssel statt und rückte die als richtungweisend geltenden Wahlen zum Europäischen Parlament in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Aufgrund der internationalen Ausrichtung des Seminars wurde im Seminar durchgängig Englisch gesprochen.

Den Startpunkt bildeten ein gegenseitiges Kennenlernen der beiden Schülergruppen aus Bensheim und Slupsk sowie eine erste Einführung in das politische System der Europäischen Union. Am Donnerstag fand eine Gesprächsrunde mit Michael Gahler statt, der als Abgeordneter für die CDU in der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament sitzt und dort Experte für Außen- und Sicherheitspolitik ist. In der kontrovers geführten Diskussionsrunde kamen Themen wie Rechtsstaatlichkeit in Polen, das deutsche sowie polnische Verhältnis zu Russland, die Ukraine-Krise, der Klimawandel, aber auch die Urheberrechtsreform zur Sprache, die bei den Jugendlichen noch immer eine hohe Relevanz besitzt.

Am Freitag machte sich die deutsch-polnische Gruppe mit dem Zug auf den Weg in Richtung Brüssel. Die Nichtregierungsorganisation „EDRi“, die sich für European Digital Rights einsetzt, hatte die Gruppe zu einem Gespräch eingeladen. Nach einer Einführung in die Arbeit von „EDRi“ und einer informativen Darstellung, wie Interessenvertretung bzw. Lobbyismus auf europäischer Ebene funktionieren, wurden zahlreiche Fragen zu digitalen Grundrechten beantwortet. Am Abend fand als Abschluss einer großen Klimademonstration ein internationales Konzert statt.

Nach einem freien Vormittag, der überwiegend zur Erkundung der Stadt oder von Sehenswürdigkeiten wie dem Atomium genutzt wurde, absolvierten die Schüler im Parlamentarium ein interaktives Rollenspiel zum Gesetzgebungsprozess in der EU. Dabei schlüpften sie in die Rollen von Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die vier Fraktionen zugeordnet waren, und verhandelten über eine Wassersolidaritäts- und eine Personenerkennungsrichtlinie. Mit diesen Beispielen wurden zugleich auch aktuelle Themen wie der Klimawandel oder das Spannungsverhältnis von Sicherheit und Freiheit angesprochen.

Ein Spaziergang durch die Stadt, der unter anderem zum weltberühmten „Manneken Pis“ führte, rundete den Tag ab.

Am nächsten Vormittag stand eine Einheit zu persönlichen Wertvorstellungen auf dem Programm. Hierbei sollten neben den inhaltlichen auch gruppendynamische Aspekte wie Beteiligung und Gesprächsverhalten reflektiert werden.

Am Sonntagnachmittag absolvierten die Schüler eine interaktive Institutionen-Rallye durch das Europaviertel Brüssels, die zu zentralen Institutionen wie der Europäischen Kommission führte und schließlich mit einem Gang durch das Haus der Europäischen Geschichte endete.

Austausch über den Wahlausgang

Bereits zu diesem Zeitpunkt merkte man aufgrund der hohen Medienpräsenz, dass Brüssel ganz im Wahlfieber war. Am Abend verfolgten die Teilnehmer auf einem zentral ausgerichteten Bürgerfest vor dem Parlament und auf dem angrenzenden Place du Luxembourg mit Spannung die Wahlergebnisse.

Nach der Wahl wurden die Ergebnisse bei einem Besuch des Europäischen Parlaments noch einmal ausgewertet und diskutiert. Ein Referent berichtete über die Grundlagen der Parlamentsarbeit und lieferte Impulse für einen angeregten Austausch über den Wahlausgang am Vorabend. Besonders eindrucksvoll war der Blick in den Plenarsaal – auch bekannt unter dem Namen „Hemicycle“ –, der aufgrund der Wahlen zu einem Pressezentrum inklusive großer Bühne umgebaut worden war.

Auf der Rückfahrt waren sich alle einig, dass diese Exkursion äußerst interessant und lehrreich war. Nicht nur die EU hautnah erlebt zu haben, sondern auch der interkulturelle Austausch mit den polnischen Schülern stellte für alle eine große Bereicherung dar. Ein großes Dankeschön für die Organisation gilt Michaela Jacobs und Fredrik Kempf vom Haus am Maiberg. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.06.2019