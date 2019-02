Schüler streiken fürs Klima

Bensheim.„Fridays for Future“, eine Schülerbewegung, die auf die wöchentlichen Schulstreiks der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg zurückgeht, ist inzwischen auch in über 50 deutschen Städten angekommen. Am heutigen Freitag (22.) gehen auch in Bensheim wieder Schüler auf die Straße, um für eine nachhaltige Zukunft zu demonstrieren.

Die Bensheimer Ortsgruppe macht in diesem Zusammenhang auch auf Forderungen aufmerksam, die an alle Schulen im Kreis Bergstraße gestellt werden. Dazu gehört unter anderem eine ausführliche Aufklärung im Biologie- und Politik-Unterricht über die Ursachen und Folgen des Klimawandels sowie Möglichkeiten für Einzelpersonen, das Klima zu schützen. Dies soll auch außerhalb des Unterrichts, in Form von Arbeitsgemeinschaften und Workshops passieren.

Ferner fordern die Schüler ein nachhaltig und umweltbewusst gestaltetes Schulleben – etwa durch die Benutzung von ausschließlich recyceltem Papier oder den Verkauf von ausschließlich nachhaltig und fair produzierten Lebensmitteln am Kiosk und in der Mensa.

Um diese Forderungen zu verdeutlichen, werden die Schüler um 12 Uhr nicht in den Unterricht gehen, sondern machen sich auf den Weg vom Goethe-Gymnasium zum Marktplatz. Ab 12.30 Uhr ist dort eine Kundgebung geplant. Auch Stadtrat Adil Oyan und ein Sprecher der Kreisschülervertretung werden vor Ort sein und einen Redebeitrag halten.

Die Grüne Jugend Bergstraße unterstützt das Engagement der jungen Generation. „Wer sagt, dass die jungen Leute heute weniger politisch sind, als ihre Elterngeneration es war, liegt völlig falsch“, so Sprecher Moritz Müller. „Fridays for Future zeigt, dass auch wir für unsere Zukunft kämpfen.“

„Es gibt keinen Planet B“, fügt Vorstandsmitglied Jana Kirsch hinzu. „Und wir werden auf dem Marktplatz nicht nur zeigen, dass wir uns dessen schmerzlich bewusst sind, sondern auch versuchen, möglichst viele Menschen von der Notwendigkeit eines Umdenkens in der Klimapolitik zu überzeugen. Dafür streikt Bensheim.“ red

