Schüler streiken wieder

Bensheim.Am Freitag, 24. Mai, streiken auf der ganzen Welt und auch in Bensheim wieder Schüler unter dem Motto „Fridays for Future“ für mehr Klima- und Umweltschutz und eine konsequente Klimapolitik auf allen politischen Ebenen.

Der Streik beginnt um 12 Uhr an der Geschwister-Scholl-Schule und wird über den Bahnhof gegen 12.30 Uhr auf dem Marktplatz eintreffen. Dort gibt es eine Kundgebung mit Redebeiträgen sowie anschließend eine Mitmach- , Informations- und Plakat-Malaktion vor dem Haus am Markt.

Unter dem Motto „Wir machen die Europawahl zur Klimawahl” ruft „Fridays for Future“ Bensheim alle Bensheimer zum Streik auf: „Wir brauchen jeden Einzelnen, um das Thema immer weiter in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und Politiker zum Umdenken zu bewegen”, so Leonie Roth vom Organisationsteam.

Katja Knoch von Parents For Future Bensheim appelliert: „Schließen Sie sich uns an, ob jung oder alt, Schüler oder Lehrer, Verkäufer oder Unternehmer, politisch aktiv oder nicht. Der Klimawandel wird uns alle betreffen. Setzen Sie gemeinsam mit Fridays For Future Bensheim ein Zeichen.”

Die Initiative fordert unter anderem die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels und konkret für Deutschland den Kohleausstieg bis 2030, eine 100-prozentige Versorgung durch erneuerbare Energien sowie eine CO2-Steuer.

Über 440 aktive Ortsgruppen

Bei der bisher größten, internationalen Fridays-for-Future-Demonstration am 15. März streikten weltweit zwei Millionen Menschen, in Deutschland waren es 300 000, in Bensheim 500. Inzwischen gibt es deutschlandweit über 440 aktive Ortsgruppen. „Wir möchten am 24. Mai 1000 Streikende in Bensheim werden“, erklärt Leonie Roth.

Am Samstag, 25. Mai, wird die Öko-Börse Bensem von 11 bis 14 Uhr an der Mittelbrücke vor dem Kaufhaus Ganz zum Thema CO2-Steuer und persönlicher CO2-Fußabdruck informieren und diskutieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.05.2019