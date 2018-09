Schüler werden Firmenchefs

Bensheim.Schüler der Karl-Kübel-Schule in Bensheim widmen sich in den kommenden Monaten den Herausforderungen unternehmerischer Selbstständigkeit. Unter dem Motto „Wirtschaft erleben“ werden die Jugendlichen selbst aktiv und tauchen in die spannende Welt der Unternehmensgründung ein.

Wie bereits in den vergangenen Jahren nehmen Schüler des Wahlpflichtunterrichts der Höheren Handelsschule teil, neu dabei ist auch eine Gruppe aus der Fachoberschule. Im Junior-Einführungsworkshop konnten die Schüler praxisbezogen und handlungsorientiert erleben, wie wichtig Teamarbeit und Planung bei der Umsetzung eines Projekts ist.

In dem handlungsorientierten Workshop entwickeln die Teilnehmer des Firmenprogramms ihre eigenen Geschäftsideen und erstellen einen ersten Businessplan für die Gründung ihres Schüler-Unternehmens.

Anschließend präsentieren die jungen (Schüler-)Unternehmer ihre erarbeiteten Konzepte ihren Mitschülern und Experten. Miriam Riedel und Björn Wagner, betreuende Lehrkräfte des Schülerfirmenprojektes, versprechen sich viel: „Mit der Unterstützung von Junior bekommen unsere Schüler Berufsorientierung sowie Wirtschaftswissen praxisnah und anschaulich vermittelt. Bei der Durchführung können sie dann ihr Talent beweisen. Das Projekt stellt damit eine sinnvolle und spannende Ergänzung zum Lehrplan dar.“

Die Lehrkräfte wollen den Lernenden vor allem Chancen bewusst machen: „Viele Schüler wissen nicht, welche Fähigkeiten und Neigungen sie überhaupt haben und ziehen bei ihrer Berufswahl viele passende Berufe erst gar nicht in Betracht – auch weil ihnen niemand sagt, dass es sie gibt.“

Nach Abschluss des Schülerfirmenprogramms können die Jugendlichen dann mehr über ihre eigenen Potenziale erfahren und später selbstbewusster im (Berufs-)Leben stehen, erhoffen sich die Pädagogen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018