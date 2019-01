Schülerstreik für Klimaschutz

Bensheim. Die Botschaft war eindeutig: „Ihr macht unsere Erde krank und wir sollen auf die Schulbank?“, stand auf einem von vielen Plakaten, mit denen am Freitagmorgen mehr als 100 Schüler der Bensheimer Gymnasien zur Wiese vor dem Rathaus zogen. „Klimaschutz statt Kohleschmutz“ und „Grünkohl statt Braunkohle“ wurde gefordert.

Kreativ und auf den Punkt formulierten die Jugendlichen, „dass Euch die Ausreden und uns die Zeit ausgeht“. Julia Dempewolf und Muna Seed, beide Abiturienten am Goethe-Gymnasium, hatten die Demo innerhalb weniger Tage in Zusammenarbeit mit der Studierendeninitiative Fridays for Future auf die Beine gestellt. Deutschlandweit gingen gestern in mehr als 50 Städten junge Menschen auf die Straße, um sich für einen nachhaltigen Klimaschutz einzusetzen.

Als Vorbild diente die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die seit August jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament protestiert statt in den Unterricht zu gehen. „Sie ist die coolste 16-Jährige überhaupt“, kommentierte Julia Dempewolf dieses Engagement. dr

Bericht in der Samstagausgabe

