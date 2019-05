Schülerstreik und Öko-Börse

Bensheim.Unter dem Motto „Wir machen die Europawahl zur Klimawahl” hat die Bensheimer „Fridays For Future“-Initiative Parteivertreter eingeladen, um in kurzen, öffentlichen Interviews Fragen zum Thema Klimawende in Europa und in Bensheim und dem Kreis Bergstraße zu beantworten.

Fünf Parteien haben bereits zugesagt und werden den Schülern am Freitag (24.) zur Kundgebung des Klimastreiks auf dem Bensheimer Marktplatz zwischen 12.30 und 13.15 Uhr Rede und Antwort stehen.

Thema Kohlendioxid

„Unser Streik soll nicht nur wachrütteln, sondern wir möchten auch mit den politischen Entscheidungsträgern der Region in Kontakt treten und gemeinsam an neuen Lösungen arbeiten. Ein erster Schritt wird sein, die Initiative der Grünen Jugend bei ihrem Antrag für den Kreis Bergstraße den Klimanotstand auszurufen, zu unterstützen“, schreiben die Aktivisten.

Am Samstag (25.) , wird die Öko-Börse Bensem in Zusammenarbeit mit Parents For Future von 11 bis 14 Uhr an der Mittelbrücke vor dem Kaufhaus Ganz zum Thema CO2-Steuer und persönlicher CO2-Fußabdruck informieren und diskutieren. „Damit wir die Welt in Ansätzen so erhalten können, wie wir sie heute kennen, müssen wir unsere CO2-Emissionen schnell und drastisch reduzieren. Das hat uns der letzte Bericht des Weltklimarats vor Augen geführt“, betont Katja Knoch von der Öko-Börse Bensem und Parents For Future. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.05.2019