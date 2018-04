Anzeige

Bensheim.Zum Thema „Gelebte Biochemie – Erfahrungen, Einsatz und Anwendung der Schüßler-Salze Nummer 1 bis 6“ (Teil 1) referiert Peter Pohland (Wiesbaden) am Mittwoch, 18. April, um 14.30 Uhr in Bensheim im Seniorentreff, Hauptstraße 53. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, Veranstalter ist der Verein für Volksgesundheit Bensheim.

In seinem Vortrag möchte der Referent die Zuhörer in die Mineralstofflehre mitnehmen und den Schlüssel für ein gesundes Leben mit Schüßler-Salzen übermitteln. In der Ankündigung heißt es: „Dr. Schüßler entdeckte, wie Beschwerden entstehen können, wenn der Mineralstoffhaushalt der Zelle gestört ist. Schüßler und seine Nachfolger konnten nachweisen, dass durch die Zuführung bestimmter Salze der Mineralstoffhaushalt der Zellen reguliert und das notwendige Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Schüßler-Salze stimulieren somit die Regulations- und Regenerationsfähigkeit der Zellen.“ red