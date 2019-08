Schulbeginn an der Schillerschule

Auerbach.An der Schillerschule in Auerbach beginnt der Unterricht nach den Sommerferien am Montag (12.) um 8 Uhr. Ab Dienstag erfolgt Unterricht nach Plan.

5. Klassen: Die neuen Fünftklässler, ihre Lehrkräfte, Eltern und Angehörigen treffen sich am Montag um 9 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche Auerbach zum Schulanfangsgottesdienst. Danach (gegen 10 Uhr) findet für die neuen Schüler in der Turnhalle der Schule der Empfang statt. Während die Kinder ihre erste Unterrichtszeit mit den Lehrkräften erleben, findet für ihre Eltern und Angehörigen eine gemütliche Kaffeerunde statt, die von den Eltern der sechsten Klassen organisiert und betreut wird.

1. Klassen: Die Erstklässler werden mit Angehörigen am Dienstag (13.) begrüßt. Nach dem Schulanfangsgottesdienst um 9 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche empfangen die Grundschüler um 10 Uhr die Schulanfänger mit einem kleinen Programm in der Turnhalle. Während die Erstklässler die ersten Unterrichtsstunden mit den Klassenlehrerinnen verbringen, können sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen – organisiert von den Eltern der zweiten Klassen – näher kennenlernen. Ihre Kinder nehmen die Eltern um 11.20 Uhr wieder in Empfang.

