Schulcampus wird zur großen Aktionsmeile

Bensheim.In der Schule spricht man immer von der Stärke des Klassenverbandes, von Gemeinschaftssinn und gegenseitiger Unterstützung. Bleibt die Frage, wo diese so genannten sozialen Kompetenzen tatsächlich gelernt und gelebt werden. Zum Beispiel beim Sportsfun-Teamday, der gestern an der Geschwister-Scholl-Schule rund 1200 Jugendliche in Bewegung versetzt hat.

Der gesamte Schulcampus war eine

...