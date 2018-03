Schulhof wird zum Abenteuerspielplatz

So könnte der Schulhof zwischen Haupt- und Westgebäude am Goethe-Gymnasium künftig aussehen. © Planungsbüro Schelhorn

Bensheim.Früher parkten hier die Lehrer ihre Autos. Nach den umfangreichen Sanierungs- und Neubauarbeiten am Goethe-Gymnasium in den vergangenen Jahren erfüllt die Freifläche zwischen Haupt- und Westgebäude allerdings keinen großen Zweck – was grundsätzlich auch kein Problem war.

Eine Schülerin kam vor mehr als einem Jahr jedoch auf die gute Idee, dass man aus dem Bereich doch etwas mehr machen

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3285 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.02.2018