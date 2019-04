Schulkindbetreuung der Hemsbergschule im Pegasus zu Gast

Bensheim.Ein überaus buntes Ferienprogramm war für die Kinder der Schulkindbetreuung der Hemsbergschule geboten. Vom Besuch des Staatstheaters in Darmstadt und einem Ausflug zu den Saalbau-Lichtspielen in Heppenheim sowie einem Theaterspiel in der Betreuung reichte das Angebot für die sechs- bis elfjährigen Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier. Höhepunkt war allerdings ein Nachmittag im Varieté-Theater Pegasus. Heike Grammbitter von der Geschäftsführung der Green Point Entertainment GmbH gab einen interessanten Einblick in die Ausbildungsberufe im Varieté, im Landgasthaus Herrenhaus und bei ihrer Werbeagentur. „Wir sehen es als eine Chance, die fehlenden Fachkräfte für diese Berufe schon jetzt zu begeistern“, so Heike Grammbitter. Ihre Mitarbeiter stellten in einer künstlerischen Aktion ihre Berufe vor. Krönung war der Auftritt der Kontorsionistin Manuela Mücke. Bei der Hausführung durften die Kinder einen Blick hinter die Kulissen des Varietés werfen. Viel Spaß gab es bei den Mitmachaktionen wie der hier gezeigten Pyramide. df/ Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.04.2019