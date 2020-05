Schulorchester begleitet den Online-Chor

Bensheim.Das zweite Projekt der Goethe-Voices in der Corona-Krise wurde jetzt fertiggestellt und kann im Videoportal Youtube angeschaut werden. Diesmal gesellte sich noch das Orchester der Schule hinzu und begleitete den Chor im Home-Office. Chorleiter Dieter Kordes ist stolz darauf, dass er das Video ohne jegliche Hilfe in seinem Home-Office mit bescheidenen Mitteln in tagelanger Arbeit produziert hat.

Neben den für seine Schüler online erstellten Arbeitsaufträgen macht es dem Pädagogen viel Freude, in verschiedenen Projekten kreativ tätig zu sein. Auch das zweite Video wurde von allen Mitstreitern nach einem erstellten Playback live vor der heimischen Kamera aufgenommen und gelangte online zum Chorleiter. Das Zusammenschneiden und Synchronisieren der rund 40 Beiträge war eine mühevolle Arbeit, die viel Geduld und Fingerspitzengefühl erforderte.

Das Video soll etwas darüber hinwegtrösten, dass es in diesem Schuljahr leider keines der so beliebten Schulkonzerte mehr geben wird, heißt es in einer Mitteilung. So war der letzte öffentliche Auftritt der Goethe-Voices am 10. Februar in Lorsch bei der offenen Kirche.

Wann mal wieder in größeren Gruppen öffentlich oder in der Schule musiziert werden darf, bleibt abzuwarten. Bis dahin werden sicherlich noch einige Online-Lieder der Goethe-Voices zu hören sein, so Dieter Kordes.

Neues Projekt „Dance Monkeys“

Das aktuelle Lied „Vois sur ton chemin“ mit Orchester-Begleitung ist in französischer Sprache und stammt aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Das fertige Ergebnis kann man im Internet mit den Stichworten „Vois sur ton Chemin Goethe-Voices und Orchester“ finden. Ein weiteres Projekt befindet sich noch in der Produktion („Dance Monkey“) und soll ebenfalls in Kürze veröffentlicht werden. red

Info: Youtube-Link: https://youtu.be/_PkElhHYMPY

