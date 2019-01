Schulstreik für Klimaschutz

Bensheim.Als Teil der Schüler- und Studierendeninitiative „Fridays for Future“ haben Schüler des Goethe-Gymnasiums in Bensheim einen Schulstreik am Freitag (18.) organisiert. Um 11 Uhr will man vor das Bensheimer Rathaus ziehen.

Schwedin als Vorbild

Greta Thunberg, eine schwedische Schülerin, streikt seit August für einen effektiven und nachhaltigen Klimaschutz. Diesem Beispiel werden an diesem Freitag tausende Schüler weltweit folgen. Auch in Bensheim will man sich deshalb klar für eine „lebensrettende Klimapolitik positionieren“, schreiben die Organisatorinnen.

Weiter heißt es in der Ankündigung: „Wir streiken, weil die Klimazerstörung Ausmaße angenommen hat, die unsere Zukunft bedrohen. Die Regierung muss jetzt handeln, damit unsere Generation noch eine Chance darauf hat, diesen Planeten kennenzulernen. Dass wir streiken, bedeutet nicht, dass wir nicht lernen wollen. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Zukunft und appellieren an die Regierung, zu handeln.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.01.2019