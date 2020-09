Schulverein hat einen neuen Vorstand

Bensheim.Der Schulverein flankiert das Leben in der Auerbacher Schlossbergschule seit über 20 Jahren. Eltern füllen ein breites Spektrum an Aufgaben im ehrenamtlichen Engagement aus: von der Organisation von Projekten für jede Jahrgangsstufe bis hin zur Finanzierung der naturwissenschaftlichen Forscherwerkstatt und der regelmäßigen Ausstattung der Schulbibliothek mit aktuellen Büchern.

In diesem Herbst stand ein großer Personalwechsel auf der Vorstandsebene an. Die Vorsitzenden Nicole Weiffen und Silke Sturm sowie die Protokollführerin Julia Hoffmann und der Beisitzer Bart van Seebroeck, die nun alle keine Kinder mehr an der Schlossbergschule haben, standen nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Schulleiter Christian Zimmermann unterstrich in seinen Dankesworten die engagierte Arbeit der ehrenamtlich wirkenden Eltern. In den vergangenen Jahren schnürte der Schulverein ein, die Schule unterstützendes Paket. Man organisierte Flohmärkte, verkaufte Schulkleidung und sammelte gemeinsam mit dem Schulelternbeirat Schuhe und Schulausstattung für Spendenprojekte. Der Staffelstab geht nun weiter an den neuen Vorstand rund um den neuen Vorsitzenden Markus Gonser. Ihm stehen der zweite Vorsitzende Hayo Pasche, Kassenwartin Susanne Höser und Schriftführer Markus Heck zur Seite.

Unser Bild zeigt (v.l.) Hayo Pasche, Susanne Höser, Markus Gonser und Markus Heck. red/Bild: Verein

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020