Schulwegsicherheit liegt Eltern am Herzen

Gronau.Aufgrund des Hochwassers im Meerbach am Freitagmittag entschied die Stadtverwaltung zwar, die zwischen Pitzweg und Friedhof geschaffene Baustellenumfahrung in Gronau kurzfristig bereits freizugeben. Die offizielle Freigabe für den Verkehr erfolgt jedoch erst am Montag, 16. März.

Fahrzeuge mit dem Ziel Oberdorf biegen dann in der Ortsmitte in die Hambacher Straße ein und fahren über die Straße „In der Baumreihe“ zu der auf einem Wiesengrundstück errichteten Baustraße, um über die Pitzbrücke wieder auf die Märkerwaldstraße zu gelangen.

So ist eine Umfahrung der Straßenbauarbeiten möglich, die nach Beendigung des ersten Bauabschnitts ab der Einmündung Hintergasse ostwärts fortgesetzt werden. Da somit in der Hambacher Straße die neue Umleitungsstrecke, die geänderte Linienführung der Buslinie Gronau-Bensheim und der offizielle Schulweg aufeinandertreffen, hatten mehrere Eltern von Kindergarten- und Grundschulkindern den Ortsbeirat vergangene Woche gebeten, sich für das Thema Schulwegsicherung stark zu machen.

Bereits in der jüngsten Ortsbeiratssitzung war das Thema auf der Tagesordnung (der BA hat berichtet). Aus diesem Anlass trafen sich nun Bürgermeister Rolf Richter und Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit zu einem Ortstermin an der Einmündung Hambacher Straße/In der Baumreihe, um die Situation vor Ort zu bewerten und gemeinsam zu überlegen, wie mögliche Unfallgefahrenquellen beseitigt werden können.

Lisa Wächter, Leiterin des Teams Straßenverkehr in der Stadtverwaltung, konnte dabei gleich eine gute Nachricht überbringen. Die Straßenverkehrsbehörde wird im Einmündungsbereich einen Verkehrsspiegel installieren. Von der Baustraße kommende Fahrer sehen dann, ob sich von der Ortsmitte der Linienbus oder ein Fahrzeug mit ähnlicher Länge wie etwa ein landwirtschaftliches Gespann nähert – und können entsprechend warten.

Warnschild „Achtung Kinder“

Den Vorschlag zu dem Verkehrsspiegel hatte Frank Dingeldey, Vorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft Gronau, bei einer Sitzung der „Arbeitsgruppe Grundhafte Sanierung K58“ mit dem Zweckverband KMB gemacht.

Bei ihrem Ortstermin vereinbarten Bürgermeister Richter und Ortsvorsteher Hebenstreit nun, dass außerdem Warnschilder mit dem Hinweis „Achtung Kinder“ angebracht werden. Dies war ein Wunsch aus der Elternschaft des Evangelischen Kindergartens und der Märkerwaldschule. Außerdem sagte Richter zu, dass die Stadtpolizei in den Morgenstunden des 16. März in Gronau präsent sein wird.

Hebenstreit kündigte ein Informationsschreiben an alle Eltern von Grundschul- und Kindergartenkindern an. Unisono bitten Bensheims Verwaltungschef und Gronaus Ortsbeiratsvorsitzender alle Nutzer der Umleitungsstrecke um gegenseitige Rücksichtnahme im Interesse der Kinder und aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Eine erste Einschätzung zur Verkehrssituation nach der Freigabe der Baustellenumfahrung will der Ortsbeirat am 22. März vornehmen, wenn das Gremium seinen Grenzgang mit anschließender öffentlicher Sitzung abhält. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020