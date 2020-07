Schutt wird ab Mitte August beseitigt

Bensheim.Der Bauschutt am oberen Marktplatz wird ab Mitte August weggefahren, anschließend wird eine begehbare Abdeckung aufgebracht. Das gibt die Stadt Bensheim in einer Pressemitteilung bekannt. Details würden noch geklärt, denn erst im Verlauf der Arbeiten werde sich zeigen, inwieweit der vorhandene Plattenbelag im oberen Bereich genutzt werden kann. Geprüft würden dann verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, hierzu werde es auch einen öffentlichen Aufruf geben, sobald die Arbeiten aufgenommen wurden, heißt es aus dem Rathaus.

Bekanntermaßen hatte Bürgermeister Rolf Richter nach dem Abriss des alten Hauses am Markt die Planungen für ein neues dreistöckiges Gebäude vorerst gestoppt, um den „Schorschblick“ zu erhalten. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer jüngsten Sitzung entschieden, die Fläche am oberen Marktplatz mit geringem Aufwand herrichten zu lassen. Die Kosten hierfür werden von MEGB und Stadt Bensheim gemeinsam getragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.07.2020