Schutzausrüstung aus dem 3D-Drucker

Bensheim.Hersteller medizinischer Schutzausrüstung produzieren rund um die Uhr – trotzdem übersteigt die Nachfrage deutlich das Angebot. Während die Zahl der Covid-19-Patienten weiter nach oben geht, sinken in vielen Krankenhäusern und Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten die Materialbestände zum Schutz des Personals. Kleinere Einrichtungen haben auch in Südhessen große Probleme, seriöse Anbieter zu finden – zum Beispiel für Vollgesichtsschirme.

Der Rotary-Club Bensheim-Heppenheim, in dem viele Ärzte, Ingenieure und IT-Spezialisten engagiert sind, hat an den Kar- und Ostertagen zur Produktion solcher Schirme mehrere 3D-Drucker eingesetzt: Bei Seniorenheimen und Pflegediensten in Bensheim und Heppenheim sowie bei der Behindertenhilfe Bergstraße finden die Vollgesichtsvisiere dankbare Abnehmer. An die Visiere wurden Knopflochbänder montiert, mit denen das Medizin- und Pflege-Personal die Klarsichtvisiere (je nach Kopfgröße) bequem und sicher befestigen kann.

Risiken für Bewohner senken

Das Caritasheim Sankt Elisabeth in Bensheim wurde bereits mit Visieren beliefert: Heimleiterin Ulrike Schaider mit ihrem Team freut sich über die Ausrüstung, die das Ansteckungsrisiko von Pflegekräften reduzieren und so die Risiken für alle 120 Bewohner senken kann. Zudem wurde das Palliativnetz Bergstraße mit frisch produzierten Visieren ausgestattet: Mehr Sicherheit für das Team von Fachärzten und Pflegekräften, die (mit den Zusatzqualifikationen Palliative Care und Schmerzmanagement) schwer kranke Patienten in den Städten und Gemeinden der Kreise Bergstraße und Odenwald betreuen.

„Es ist bewundernswert, was Mitarbeiter dieser Einrichtungen in dieser schwierigen Corona-Krisen-Situation täglich leisten. Unsere Hilfsaktion soll ihr wichtiges Engagement sicherer machen. Als Rotary-Club wollen wir uns – auch in dieser Corona-Krisenphase – mit unseren Talenten, Ideen und Ressourcen in die Gesellschaft einbringen“, erklärt Clubpräsident Felice Maietta (Bensheim) unter Hinweis auf das Rotary-Motto: „Selbstloses Dienen“.

Maietta lieferte die ersten Visiere gemeinsam mit Pfarrer Thomas Catta an, der im Vorstand des RC Bensheim-Heppenheim für Gemeindienstprojekte zuständig ist. Am Dienstag wurden das Altenpflegewohnheim Haus Johannes in Heppenheim, weitere Pflegedienste sowie die Behindertenhilfe Bergstraße beliefert.

Behindertenhilfe ist dankbar

Die Behindertenhilfe – einer der großen Arbeitgeber des Kreises Bergstraße, der 600 Menschen mit Beeinträchtigung und 350 Angestellten in drei Werkstätten Teilhabe am Arbeitsleben bietet –, ist ebenfalls dankbar für die Unterstützung vom Rotary-Club. Die Behindertenhilfe könnte die Visiere zwar eigentlich selbst produzieren, aber in den Werkstätten gilt ein Betretungsverbot für Menschen mit Behinderung, da sie zur Risikogruppe zählen.

Über die Produktion der Vollgesichtsvisiere hinaus plant der RC Bensheim-Heppenheim weitere Aktionen für die Bewohner der Altenwohn- und Pflegeheime – denn für die stationären Einrichtungen der Altenhilfe wurde mit Blick auf Corona ein Besuchsverbot verhängt: So wird der bei Rotary engagierte Prof. Bruno Weis ( Blütenweg-Jazzer) mit einem Musikerkollegen im Park des Wohnheimes Sankt Elisabeth ein Ständchen geben – und die Distanz-Vorschriften einhalten.

Zudem liefert ein Bäcker für diesen Musik-Nachmittag Kuchen an – finanziert vom Inner-Wheel-Club Bensheim-Lampertheim. Ein weiteres Konzert wird es für die Bewohner im Haus Johannes in Heppenheim geben – mit Alphörnern vom IWC und einer Kuchenspende, die der RC Bensheim-Heppenheim finanziert: Wenn die Bewohner schon keine Besucher empfangen können, sollen sie sich zumindest über Live-Musik und leckeren Kuchen freuen dürfen.

Der RC Bensheim-Heppenheim hat etwa 50 Mitglieder. Zurzeit werden die wöchentlichen Club-Meetings als Web-Konferenz veranstaltet – dort entstand die Idee für die Aktion mit den 3D-Druckern. red

Info: www.rotarybensheimheppenheim.com

