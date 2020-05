Schutzzelt für den Hospitalbrunnen

Bensheim.Ab dem heutigen Montag (18.) wird der Hospitalbrunnen in der Fußgängerzone saniert. Das Innenbecken ist so stark beschädigt und damit undicht, dass eine neue Beschichtung eingebracht werden muss, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Bis Freitag beendet

Für die Beschichtungsarbeiten muss ein Schutzzelt gegen Witterungseinflüsse gebaut werden. Dieses wird den ganzen Brunnen überdecken. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag (22.) fertig sein. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.05.2020