„Schwärmerei“ am Bahnhof

Auerbach.Immer mehr Menschen wollen wissen, was in ihren Lebensmitteln steckt, wo sie herkommen und wer sie bestellt. Was liegt also näher, als die Erzeuger während des Einkaufs einfach persönlich danach zu fragen? Die Marktschwärmer-Idee macht es möglich: einfach online bestellen und um die Ecke abholen.

Die Initiative schafft eine direkte Verbindung zwischen Erzeugern und Verbrauchern eine Region. Die Kunden bestellen bequem im Onlineshop ihrer Schwärmerei auf www.marktschwaermer.de . Einmal pro Woche kommen Kunden und Erzeuger für zwei Stunden in der „Schwärmerei“ zusammen, um die Bestellungen persönlich abzuholen, beziehungsweise zu übergeben.

In Bensheim eröffnet der Marktschwärmer-Wochenmarkt am Mittwoch (11.) zwischen 17 und 19 Uhr vor dem Bahnhof Auerbach. Dort findet die erste Verteilung der online bestellten Ware statt.