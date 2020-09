Schwanheim meldet keine Wünsche an

Schwanheim.Das Coronavirus zwingt bei öffentlichen Veranstaltungen zum Umdenken und das kann sich durchaus auch angenehm auswirken, wie die Ortsbeiratssitzung in Schwanheim zeigte. Um mögliche Besucher wegen der Abstandsregeln in geschlossenen Räumen nicht nach Hause schicken zu müssen, tagen die Ortsbeiräte aktuell in den Dorfgemeinschaftshäusern.

Da Ortsvorsteher Gerald Kunzelmann die

...