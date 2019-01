Schwanheimer Straße wird gesperrt

Bensheim.Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) führt derzeit eine Straßenbaumaßnahme in der Schwanheimer Straße in Bensheim durch. Im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2018 wurden bereits die seitlichen Entwässerungsrinnen erneuert. Inzwischen stehen die Termine für die noch ausstehenden Asphaltarbeiten fest.

Am Wochenende 2./3. Februar wird die vorhandene Asphaltdecke abgefräst. Die Schwanheimer Straße wird hierfür zwischen dem Berliner Ring und der Rodensteinstraße für den Verkehr vollgesperrt. Am Wochenende 9./10. Februar wird dann die neue Asphaltdecke eingebaut. Auch hierzu wird die Schwanheimer Straße zwischen dem Berliner Ring und der Rodensteinstraße für den Verkehr voll gesperrt.

An beiden Samstagen (2./9.) ist der Abschnitt zwischen Rodensteinstraße und Beinengutstraße / Schützenstraße (Netto-Markt, Post-Filiale) aus Richtung Innenstadt bis zur Mittagszeit frei befahrbar.

In der Zeit vom 4. bis zum 8. Februar ist die Schwanheimer Straße in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr freigegeben. Es ist jedoch mit Behinderungen zu rechnen, da vorbereitende Arbeiten für den am folgenden Wochenende geplanten Asphalteinbau stattfinden.

Gute Witterung vorausgesetzt

Voraussetzung für den Einbau der neuen Asphaltdecke ist frost- und niederschlagsfreies Wetter. Bei nicht geeigneter Witterung ist vorgesehen, den Einbau der neuen Asphaltdecke am Wochenende 16./17. Februar auszuführen.

Aufgrund der Vollsperrung ergeben sich auch Änderungen für den Öffentlichen Personennahverkehr: Die Haltestellen Geschwister-Scholl-Schule/Parkplatz und Schwanheimer Straße der Linie 673 entfallen an den Samstagen 2. und 9. Februar ersatzlos.

„Für die während dieser Zeit entstehenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen bitten wir im Voraus um Verständnis“, schreibt der KMB abschließend in einer Pressemitteilung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019