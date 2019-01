Schwarzer Citroën beschädigt

Auerbach.Ein auf dem Parkplatz einer Baumschule am Brückweg geparkter schwarzer Citroën geriet am späten Sonntagabend in den Fokus Krimineller. Die Sachbeschädigung wurde am Dienstag bei der Ermittlungsgruppe in Bensheim angezeigt. Diese ist nun mit dem Fall betraut, hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen 19 und 20 Uhr eingegrenzt. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden: Telefon 06251/84680. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019