Schweigeminute für die Opfer von Hanau

Bensheim.„Das war für uns eine schmerzhafte Nachricht, die man nicht stehenlassen kann“, sagte Salome Saremi-Strogusch am Donnerstagabend über den Anschlag in Hanau. Ihr Vater Fabian Saremi, der selbst einen Sohn verloren hat, hatte am Nachmittag spontan ein Schild am Rinnentor mit der Aufschrift „Hanau, wir trauen mit dir“ aufgestellt. Passanten legten dort Blumen ab und zündeten Kerzen an.

Im Namen des Vereins „Fabian Salars Erbe“ hatte die Vorsitzende Salome Saremi-Strogusch für den frühen Abend zu einer Schweigeminute am Rinnentor aufgerufen. Die Resonanz war groß, wollten doch viele Menschen den Opfern des grauenvollen Anschlags von Hanau auch in Bensheim Raum für eine Solidaritätsbekundung geben.

Heute Kundgebung des Ausländerbeirats

Zu einer weiteren Kundgebung ruft der Ausländerbeirat der Stadt Bensheim für den heutigen Samstag (22.) auf. „Wir Bensheimer Bürger wollen ein Zeichen gegen rechte Gewalt setzen. Wir wollen unser Entsetzen über die rassistische Tat und unser Mitgefühl für die Angehörigen und Freunde der Opfer zum Ausdruck bringen“, so Fatemeh Schmidt, stellvertretende Vorsitzende des Ausländerbeirats. Die Kundgebung beginnt um 12 Uhr am Rinnentor. df/red/Bild: Funck

