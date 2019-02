Schwelbrand in der Wormser Straße

Bensheim.Die Feuerwehr Bensheim wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in der Wormser Straße gerufen. Die Alarmmeldung um 5.10 Uhr ging von einer möglichen Menschenrettung aus, so dass die Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten ausrückten.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass die Situation „nicht so dramatisch, wie vermutet“ war, sagte Stadtbrandinspektor und Einsatzleiter Jens-Peter Karn. Der Bewohner der stark verqualmten Wohnung war durch die Polizei bereits in Sicherheit gebracht worden.

Der junge Mann erlitt nach Aussage von Karn eine leichte Rauchvergiftung. Der Schwelbrand sei auf dem Schreibtisch entstanden und wurde schnell unter Kontrolle gebracht. red

