Schwerer Schlag für Tourismus in Riva

Bensheim/Riva.Wie hat Bensheims Partnerstadt Riva del Garda die Corona-Pandemie erlebt? Pina Kittel, die Vorsitzende des deutsch-italienischen Freundeskreises berichtet aus der norditalienischen Stadt. Informationen und Bilder ließ ihr Enzo Bassetti, der ehemalige Bürgermeister von Riva, zukommen.

„Wir alle haben die dramatischen Szenen der ersten Wochen der Pandemie in Italien mitbekommen. Wir haben gehört, dass die Regierung in Rom der Bevölkerung einen strikten Lockdown verordnet hat, der nun, nach rund acht Wochen nach und nach gelockert wird“, schreibt Pina Kittel. Aber wie hat Riva del Garda diese Krise durchlebt?

Mitte März wurde auch in Riva del Garda alles – , außer Apotheken, Lebensmittelläden und Rathaus – geschlossen. „Wir können mit dem Hund nur bis maximal 200 Meter von der Wohnung entfernt Gassi gehen“, berichteten die Einwohner. Der Gang zum nächst gelegenen Supermarkt war nur mit einer speziellen „Autocertificazione“ (Formular, in dem Namen, Adresse, Datum, Uhrzeit und Begründung, warum man unterwegs ist, eingetragen sein müssen) möglich. „Selbst die lange Warteschlange vor dem Supermarkt mit 1,5 Meter Abstand bedeutete Abwechslung und ist zurzeit für uns ein Event“, kommentierten die italienischen Freunde aus Riva die Lage.

Die Einhaltung der Regierungs-Maßnahmen wurde scharf kontrolliert – und die Bevölkerung hielt sich an die Verordnungen. Die Straßen und Gassen Rivas waren wie leer gefegt. Wegen der Ruhe in der Stadt spazierten Wildtiere wie Rehe und Hirsche ungestört durch die Außenbezirke. In den Tälern oberhalb des Gardasees wurden sogar Bären in Wohngebieten gesichtet worden.

So wie anderswo in Italien versammelten sich auch die Rivaner jeden Tag pünktlich um 18 Uhr auf ihren Balkonen oder an offenen Fenstern zum gemeinsamen Musizieren. Populäre Lieder wie „Bella ciao“ und die Italienische Nationalhymne wurden gesungen oder gespielt.

Zum Zeichen eines wiederentdeckten Zusammenhaltes riefen sich die Menschen – nicht nur in Riva – „ce la faremo“ (wir werden das schaffen) zu. Und den Ärzten, Pflegern, Sanitätern in der Covid-Abteilung des Krankenhauses von Arco wurden jeweils zum Abschluss mit langanhaltendem Beifall Respekt und Dankbarkeit gezollt.

Laut offizieller Statistik infizierten sich 0,96 Prozent der Bevölkerung Rivas mit dem Coronavirus. Altenheimbewohner machen mehr als die Hälfte davon aus, bedingt durch Fehler in der Anfangsphase. Inzwischen ist die Ansteckungskurve wieder deutlich zurückgegangen.

Seit Mitte Mai sind einige Corona-Maßnahmen gelockert worden und bis Mitte Juni ist beabsichtigt, nach und nach wieder alles zu öffnen. Das gilt aber nicht für die Schulen. Die werden erst im September wieder ihren Unterricht aufnehmen. Abitur- sowie andere Abschlussprüfungen werden unter strengen Auflagen noch vor den Sommerferien durchgeführt.

Die größten Warteschlangen bildeten sich mit Beginn der Lockerung vor jedem Friseursalon. Maskentragende Menschen bevölkern mittlerweile zunehmend die Straßen, die Plätze, das Seeufer und treiben auch Freizeitsport. Geschäfte, Restaurants, Bars, Büros sind zum größten Teil wieder geöffnet – manche jedoch, die mit Tourismus zu tun haben, sind noch geschlossen. Einige Hotels, Restaurants und auch Geschäfte werden wohl überhaupt nicht aufmachen.

Der wichtigste Wirtschaftsfaktor in Riva war bekanntlich der Tourismus. Ausgerechnet der wurde als erster von den strengen Corona-Beschränkungen in Mitleidenschaft gezogen und wird wohl der letzte sein, der sich davon erholen wird.

Die von der Regierung in Rom erlassenen Schutzmaßnahmen gelten detailliert für alle öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen. Nach wie vor sind vorgeschrieben: Tragen von Gesichtsmasken, Einhalten von Abständen und Hygieneregeln. Großveranstaltungen bleiben abgesagt. Davon betroffen ist auch die berühmte „Notte di Fiaba“ Ende August. In der bekannten Form wird sie nicht stattfinden. Man überlegt stattdessen eine stark abgespeckte Version anzubieten.

Die Wahlen des Bürgermeisters und der Stadtverordneten im Mai sind abgesagt und werden voraussichtlich im September oder Oktober nachgeholt.

Mitte Juni sollen die Hotels wieder öffnen, und man hofft auf Touristen. 80 Prozent der Touristen die bisher nach Riva kamen waren Deutsche, Engländer, Österreicher, Tschechen, Russen. Alle Rivaner, die mit dem Tourismusgeschäft zu tun haben, versuchen, einigermaßen über die Runden zu kommen, positiv zu denken und dann auf das Jahr 2021 zu hoffen.

„Den schönen blauen Gardasee mit seiner tollen Promenade, die imposante Bergkulisse, die malerische Altstadt, das leckere Eis und überhaupt das gute Essen, aber vor allem die lieben Menschen: all das vermissen wir zur Zeit“, schreibt Pina Kittel abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.05.2020