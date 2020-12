Schwieriges Jahr für den Tierschutzverein

Der Tierschutzverein kümmert sich auch um Katzen. © Verein

Bensheim.Der Tierschutzverein Bensheim setzt sich das ganze Jahr über für das Wohl von Tieren ein und hat vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Zahlreiche Fragen und Probleme werden an den Tierschutzverein herangetragen, das Telefon klingelt den ganzen Tag.

Kein Fall ist wie der andere: „Mein Kumpel ist gerade verhaftet worden, ich habe hier seinen Hund und weiß jetzt nicht wohin damit.“ „Wir können unsere Wellensittiche nicht mehr gebrauchen, könnt ihr sie nehmen?“ „Mein Hund kann nicht mehr fressen, weil er so schlechte Zähne hat. Ich habe aber kein Geld für den Tierarzt.“ „Bei uns ist ein Igel in den Lichtschacht gefallen, könnt ihr den abholen?“

Die Probleme sind vielfältig, der Tierschutzverein Bensheim versucht, in allen Fällen zu helfen. In diesem sehr schwierigen Jahr waren die Tierarztkosten besonders hoch, auch die Tierarztbesuche waren und sind aufgrund der Corona-Pandemie viel komplizierter als sonst. Neben zahlreichen Behandlungen an Hunden und Katzen gab es viele kostspielige Operationen: Kastrationen, Tumoroperationen, Zahnsanierungen, auch Verletzungen nach Unfällen oder Bisswunden.

„Jetzt wird es Zeit, die jungen Katzen unfruchtbar machen zu lassen, damit es nicht bald wieder zu einer so großen Katzenschwemme kommt wie in diesem Jahr“, schreibt der Verein in einer Pressenotiz. Wer hierfür Hilfe braucht, kann sich beim Tierschutzverein Bensheim unter Tel. 06251-76333 melden.

Wer den etwas anderen Tierschutzverein unterstützen möchte, der mit der Hilfe für regionale Tiere mehr als ausgelastet ist, kann hierfür unter der IBAN DE 38 509500 68 000 1086149 spenden. Alle Spenden werden ausschließlich für Tierarztkosten verwendet. red

