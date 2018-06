Anzeige

Bensheim.Karin Schlink ist im vergangenen Jahr für sechs Monate durch Südamerika gereist. Peru und Chile zählten zu den Ländern, in denen die Bensheimerin sich länger aufgehalten hat. Zum Ertrag dieser Reise gehören viele Fotos von Land und Leuten sowie eindrucksvollen Landschaften.

Bei einer Veranstaltung der Senioren-Union wird Schlink am Montag (18.) eine Auswahl der Fotoausbeute zeigen und von den Erlebnissen der ausgedehnten Reise berichten. Beginn ist um 17 Uhr im Kolpinghaus, Am Rinnentor 46, Bensheim. Interessenten sind zur Teilnahme eingeladen, heißt es in der Pressenotiz.

Der Vortrag ersetzt den ursprünglich vorgesehenen Bericht über Namibia, der verschoben wird. Weiter kündigt die Senioren-Union an, dass für Mittwoch, 18. Juli, eine Besichtigung der Privatmolkerei Hüttenthal im Odenwald geplant ist. Anmeldungen für die Fahrt nehmen Brigitte Sattler, Telefon 06251/39303, und Josef Gewinner, Telefon 06251/849996, entgegen. red