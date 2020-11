Sechs Obstbaum-Hochstämme gepflanzt

Am Golfplatz pflanzten Mitglieder des Gartenbauvereins Obstbäume. © OGV

Bensheim.Am Wochenende war der Obst-und Gartenbauverein Bensheim auf der Streuobstwiese am Golfplatz mit fünf Mitgliedern im Einsatz. Sechs neue Hochstamm-Obstbäume wurden als Ersatz für bisher abgestorbene, meist Zwetschgenbäume, gepflanzt.

Im Jahr 1992 wurde die Streuobstwiese am Golfplatz Bensheim mit finanzieller Unterstützung der Stadt Bensheim vom Gartenbauverein angelegt. Die ersten fünf Jahre übernahm der Verein die „Erziehung“ der Bäume. Das Mähen der Wiese wird vom Golfclub übernommen.

Seit 2011 hält der Obst- und Gartenbauverein auf der Streuobstwiese wieder regelmäßig Obstbaumschneidkurse ab. Durch den regelmäßigen Schnitt werden die Bäume in Ertrag und gesund erhalten. Jetzt wurden zwei Süßkirschen- und vier Apfelbäume gepflanzt. Das Ausheben der Pflanzlöcher war eine Herausforderung, so stieß man dabei auf die Wurzeln der abgestorbenen Bäume und der Boden war trotz Regen im Oktober sehr trocken und hart.

Nachdem die von der Stadt erhaltenen Bäume eintrafen, konnte das Pflanzen beginnen. Mit etwas Dünger und viel Wasser wurden die Bäume in die Erde gebracht, an den eingeschlagenen Pflanzpfahl angebunden und mit einem Drahtgitter vor Wildverbiss geschützt. Auf den Pflanzschnitt wurde vorerst verzichtet, damit man diesen beim geplanten Schneidkurs am 23. Januar 2021 um 14 Uhr den Teilnehmern demonstrieren kann. Wer Interesse an Schneidkursen hat, kann sich im Vereinsspiegel des BA informieren ober sich an den Obst- und Gartenbauverein Bensheim wenden.

Die im Dezember geplante Weihnachtsfeier des Obst- und Gartenbauvereins muss leider ausfallen. Im neuen Jahr ist für Freitag, 22. Januar 2021, ein theoretischer Schneidkurs um 19 Uhr in der Gaststätte am Weiherhaus geplant. Am Samstag, 23. Januar, folgt der praktische Teil.

Weitere Schneidkurse gibt es am 20. Februar am Eichelberg und am 13. März am Golfplatz Bensheim. Für die Theorie ist wegen Corona eine Anmeldung erforderlich. Der Jahresplan für 2021 wird gegen Jahresende verteilt.

Für die Fahrt zur Bundesgartenschau nach Erfurt vom 10. bis 13. Juni 2021 werden Anmeldungen entgegengenommen. Hierbei ist eine Teilnahme ohne Vereinsmitgliedschaft möglich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020