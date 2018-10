Seebrücke-Demo in Bensheim

Bensheim.Seit 1993 haben über 35 000 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ihr Leben verloren. Eine Gruppe junger Erwachsener beschloss, dem Sterben vor den Toren Europas nicht länger tatenlos zuzusehen und gründete den Verein „Jugend Rettet“.

Im Juni gründete sich die internationale Bewegung „Seebrücke“.Sie möchte europaweit mit Demonstrationen und Kundgebungen Zeichen setzen, dass die Menschen Europas mit diesen unmenschlichen Praktiken nicht einverstanden sind.

Aus diesem Anlass rufen Marina und Birgit Rinke zur Seebrücke-Demonstration in Bensheim auf – und zwar am Samstag, 20. Oktober, 11 Uhr. Treffpunkt ist in der Bahnhofstraße Bensheim, vor der Sparkasse.

Drei Redner werden aus erster Hand Erfahrungen aus der Rettungsarbeit im Mittelmeer und der Arbeit mit Geflüchteten an den Europäischen Außengrenzen mitteilen. Meike Jäger ist Crewmitglied der Seefuchs, einem Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye zur Rettung in Seenot geratener Menschen im Mittelmeer. Manos Radisoglou ist Pilot der Moonbird, einem Aufklärungsflugzeug der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch. Serkan Eren ist Gründer von Stelp, einer humanitären Hilfsorganisation mit Sitz in Stuttgart. Sie versorgt Geflüchtete in der Türkei, hauptsächlich in Cesme.

Unterstützer der Demo sind Attac Bergstraße, DGB Bensheim, DGB Bergstraße, Grüne Liste Heppenheim, Nord-Süd-Forum und viele Privatpersonen.

Die Zahl der Menschen, die die Überfahrt über das Mittelmeer wagen, ist im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken. Die Todesrate mit rund 20 Prozent im Monat September so hoch wie nie zuvor. Rettungsschiffe mit Geflüchteten müssen tagelang auf dem Meer ausharren, weil ihnen das Anlegen in Häfen verweigert wird. In Malta steht Claus-Peter Reisch, Kapitän der Lifeline vor Gericht, die griechische NGO Erci hat ihre Arbeit inzwischen eingestellt – nur um einige Beispiele zu nennen. Zurzeit befindet sich kaum noch ein ziviles Schiff auf dem Meer. red

Info: Kontakt und weitere Informationen: marina.rinke@posteo.de

