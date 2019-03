Seelischen Ballast abwerfen

Bensheim.Im Rahmen der Reihe Lebenskunst kommt am Montag (25.) der Bestseller-Autor, Arzt und Psychotherapeut Rüdiger Dahlke zweimal ins Parktheater. Thema seines Vortrags um 18.30 Uhr ist: „Das Alter als Geschenk! Vom weisen Umgang mit unserem Älterwerden“. Um 20.30 Uhr beschäftigt sich der Referent mit dem Thema „Körper-Geist-Seele-Detox – Wie wir uns rundum von Ballast befreien.“

Dr. Rüdiger Dahlke, Jahrgang 1951, ist nach seinem Medizinstudium in München und der Weiterbildung in Naturheilweisen und Psychotherapie seit 27 Jahren als Psychotherapeut in München und Johanneskirchen tätig.

Er ist als Arzt, Seminarleiter und Vortragender international tätig. Seine Bücher zur Psychosomatik unter Einbezug spiritueller Themen wie „Krankheit als Symbol“, „PeaceFood“, „ oder „SeelenInfarkt“ sind internationale Bestseller und liegen in 25 Sprachen vor.

Um 18.30 Uhr wird Rüdiger Dahlke über die Chancen des Älterwerdens sprechen: „Älterwerden ist nicht gerade beliebt. Doch in Wahrheit ist es die Chance unseres Lebens für Wachstum und Reife“, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Dahlke zeigt, wie wir die letzte Lebensphase nutzen können, um endlich aus dem ewigen Hamsterrad der Beschleunigung auszusteigen und sie als das ultimative Sabbatical bewusst und freudvoll zu erleben.“

Der Referent nimmt seinen Zuhörern die Angst vor den typischen Altersbeschwerden, indem er sie humorvoll in ihren Licht- und Schattenseiten deutet und ganzheitliche Wege aufzeigt, damit umzugehen.

Im zweiten Vortrag geht es um das Thema Entgiften. „Erst wenn wir auf seelischer Ebene Ballast abwerfen, können wir Verschlackungen auf körperlicher Ebene dauerhaft lösen“, ist das Credo von Ruediger Dahlke. Tausende Menschen haben laut Ankündigung nach seiner Methode erfolgreich entgiftet. Die Essenz seines praxiserprobten Detox-Wissens präsentiert Dahlke in diesem Vortrag für Körper, Geist und Seele.

Um sich von toxischen Emotionen wie Wut oder Angst zu reinigen, empfiehlt der Vortragende unter anderem Meditation. Auf körperlicher Ebene kommen eine niedrigkalorische Ernährung, Schwitzkuren und eine Anti-Pilzdiät hinzu.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019