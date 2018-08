Anzeige

Bensheim.In den Bensheimer Stadtwiesen ging es in den vergangen zwei Wochen heiß her: Zum vereinseigenen Fliegerlager kamen rund 30 Segelfliegerfreunde aus Grevenbroich sowie Studenten der Akaflieg Darmstadt angereist.

Fast wie in Südafrika

Ihnen boten sich 14 Tage lang außergewöhnlich gute Flugbedingungen, wie sie die Segelflieger sonst nur aus dem fernen Namibia oder Südafrika kennen: Trotz der hohen Temperaturen von bis zu 37 Grad hervorragende Thermikbedingungen, die große Höhen (bis 3000 Meter) und weite Streckenflüge (bis 850 Kilometer) erlaubten. Insgesamt wurden in den zwei Wochen über 33 000 Kilometer im motorlosen Segelflug dokumentiert.

Nebenbei betätigten sich die Piloten als Feuermelder aus der Luft: Über Funk gaben sie ihre verdächtigen Beobachtungen an die Behörden weiter und verhinderten damit die weitere Ausbreitung eines Waldbrandes am Pfälzer Wald und eines Feuers in der Nähe von Worms.