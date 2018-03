Anzeige

Bensheim.Der kritische Blick in den Spiegel bringt es erbarmungslos ans Tageslicht: Die körperliche Fitness hat in den vergangenen Wintermonaten deutlich gelitten. Gemeinsam macht Sport mehr Spaß und so traf sich die Jugendgruppe der Segelfluggruppe Bensheim für eine erste Trainingseinheit rund um den Flugplatz.

Gut gelaunt ging es für die 17 Teilnehmer am kalten Samstagmorgen los: laufen, bücken, laufen, strecken – und nebenbei den Müll in den Sack reinstecken. Da kam einiges zusammen: hier ein paar Flaschen, dort eine alte Bettdecke, dazu Plastiktüten mit zweifelhaften Inhalt, Kaffeebecher (ohne Inhalt), kaputte Rückspiegel und Unrat aller Art.

Ein felliges Etwas mit glitzernden Augen sorgte für einen Adrenalinstoß, als es den Jugendlichen aus einem Abfallhaufen entgegenfiel: zum Glück nur ein ramponiertes Kuscheltier. Wenn die Segelflieger dieses Jahr so gut die Thermik finden, wie sie den Müll gefunden haben, können sie dem Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga optimistisch entgegensehen. red/Bild: Pawel