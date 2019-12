Segelflieger erzeugen Solarenergie auf dem Hallendach

Bensheim.Nachdem eine örtliche Spezialfirma das marode Hallendach professionell saniert hatte, stiegen die Bensheimer Segelflieger selbst aufs Dach: Bei der Installation der Solarmodule war Muskelkraft gefragt. Unter der Anleitung von Vereinskamerad Lukas Etz, selbst Solarfachmann, fand ein Modul nach dem anderen seinen Platz auf der zuvor angebrachten Unterkonstruktion. Trotz der teils widrigen Witterungsverhältnisse gab es keine Probleme, abgesehen von dem einen oder anderen Muskelkater am nächsten Tag.

Nach getaner Arbeit bot sich die Gelegenheit, mit den Segelflugzeugen in die Luft zu kommen: Dieses Mal sorgte ausnahmsweise nicht die Kraft der Sonne für den gewünschten Aufwind (Thermik). Die Flieger nutzten den starken Wind (Hangwind) an der Bergstraße, um sich in die Höhe tragen zu lassen.

Etwas durchgefroren landeten die Piloten kurz vor Einbruch der Dämmerung wieder zwischen Bensheim und Schwanheim und freuten sich auf den ersten mit Solarenergie gekochten, heißen Kaffee. red/Bild: Pawel

