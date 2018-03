Anzeige

Bensheim.Einmal wie Sebastian Vettel die Reifen qualmen lassen, um die Kurven flitzen und als Sieger durch das Ziel preschen, wer will das nicht. Auch die Jugendlichen der Bensheimer Segelfluggruppe wollten das und fuhren deshalb kürzlich nach Mannheim zu einer Kartrennbahn.

Professionell ausgerüstet mit Helm, Sturmhaube und Handschuhe, eine kurze Einweisung und schon ging es für die zwölf Fahrer und Fahrerinnen auf die Piste. Nach einem zehnminütigen „Warm-up“ zum Aufwärmen der Reifen und Kennenlernen des ungewohnten Gefährts signalisierte die grüne Flagge für die Hobby-Rennfahrer den Start des „Qualifyings“.

Mehr Freiraum gewohnt

Für manch einen endete der beherzte Tritt auf das Gaspedal in einem ungewohnten Dreher oder auch mal an der Bande. Da sind die angehenden Piloten im Segelflugzeug mehr Freiraum gewohnt. Aber kein Problem, der freundliche Helfer war schnell zur Stelle, drehte das Kart wieder in die richtige Richtung und das Qualifying ging weiter.