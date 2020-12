Segenspost der Sternsinger

Bensheim.Nie ist die frohe Botschaft, der Segen Gottes so wichtig wie in Zeiten der Unsicherheit und der Krise. In den letzten Tagen wurde eifrig umgeplant, denn eines stand für alle Verantwortlichen in den Bensheimer Gemeinden immer fest – die Sternsingeraktion findet statt.

Deshalb wollen die Sternsinger von Bensheim und Lautertal auch für das neue Jahr Gottes Segen zu den Menschen bringen: kreativ, kontaktlos und zur Sicherheit aller, wie es auch empfohlen wurde, dieses Mal ohne Hausbesuche. So geht man nun neue Wege. Die Segenswünsche der Sternsinger kommen per Videobotschaft. Das Segenszeichen 20*C+M+B+21 (Christus segne dieses Haus) gibt es entweder als „Segen to go“ zum Mitnehmen nach den Gottesdiensten oder kommt per Segenspost in die Häuser und zu den Menschen.

Kindern Halt geben

Zugleich unterstützen die Sternsinger damit die weltweit größte Aktion Kinder helfen Kindern. Gerade mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Kinder in aller Welt ist das Engagement der Sternsinger in diesem Jahr bedeutender denn je. „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen. Damit soll auf die Situation vieler Kinder vor allem in der Ukraine aufmerksam gemacht werden, die oft monatelang ihre Eltern nicht sehen können, da diese ins Ausland gehen müssen, um den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen. Wo Eltern nicht da sein können, müssen andere Halt geben: In den Projekten, die durch die Spenden der Sternsingeraktion gefördert werden, setzen sich Menschen genau dafür ein. Wer Segenspost erhalten möchte, kann sich unter www.katholische-kirche-bensheim.de bis zum 26. Dezember dafür anmelden. Auch ist dort eine digitale Spende über das Kindermissionswerk möglich sowie die Übersicht aller Gottesdienste zu finden, in denen Sternsinger live vor Ort sind. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020