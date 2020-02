Seit 15 Jahren „ohne Kippe“

Bensheim.Das AKG ist seit September 2004, also noch vor dem Inkrafttreten der entsprechenden Regelung im Hessischen Schulgesetz, nach einem Beschluss der Schulkonferenz eine rauchfreie Schule.

Damit dieser Konferenzbeschluss auch durch entsprechende Präventionsprojekte in die Realität umgesetzt werden konnte, hat sich im November 2004 die Projektgruppe „Rauchfreie Schule“ aus Mitgliedern der Schulkonferenz gebildet. Treibende Kraft dabei war insbesondere Sigrid Nordhaus, Elternvertreterin in der Schulkonferenz.

Ihren Kontakten zur Thoraxklinik Heidelberg ist es zu verdanken, dass seit dem Jahr 2005 etwa 3000 Schüler sowie eine große Zahl der Lehrer des AKG an den Veranstaltungen ohnekippe teilnehmen konnten. Finanziert wurden die Veranstaltungen dabei jeweils vom AKG-Förderverein.

Nichtraucher sind Vorbilder

Die Ergebnisse sind unübersehbar: Stand Anfang 2005 noch eine große Zahl von Oberstufenschülern in den Pausen rauchend in der Nähe der Schulpforten, so ist dieses Phänomen heute weitgehend verschwunden. Die Großen sind heute nicht mehr als Raucher, sondern als Nichtraucher Vorbilder für die jüngeren Schüler.

Für ihren unermüdlichen Einsatz für die Rauchprävention wurde Sigrid Nordhaus 2018 mit dem „ohnekippe“-Präventionspreis von der Thoraxklinik Heidelberg ausgezeichnet. Auch im Jahr 2020 wurde die Veranstaltung „ohnekippe“ für alle Schüler der Jahrgangsstufe 8 durchgeführt. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen die Risiken und Folgen des Rauchens aufzuzeigen.

Das Programm gliedert sich in drei Abschnitte: Vortrag über die Risiken des Rauchens, Videopräsentation einer Live-Bronchoskopie (Lungenspiegelung) aus der Endoskopie der Thoraxklinik sowie Interview und Diskussion mit einem Patienten, der durch das Rauchen erkrankt ist. Vor kurzem besuchte Michael Ehmann, Pädagogischer Leiter der Raucherprävention an der Thoraxklinik, in Begleitung eines Patienten das AKG. red

