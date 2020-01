Seit 40 Jahren gehts ins Gauertal

Auerbach.Die Skidestination „Schruns-Tschagguns“ ist für alle Bergsträßer Schneefreunde ein Begriff. So sind dort in der Skisaison auch stets viele Bergsträßer Sportfreunde zu finden – die Skivereine aus Heppenheim, Bensheim und Laudenbach reisen ebenso dorthin.

Der Grundstein liegt in der Skiabteilung der TSV Auerbach, die seit 1980 Skiwochen in das malerische Gauertal oberhalb von Tschagguns anbietet. Dass in den all den Jahren stets die gleiche Lokalität ausgewählt wird, hat auch mit der freundschaftlichen Verbindung zu den Gastwirten der Familie Dönz zu tun.

Die Selbstversorgerhäuser „Dönz/Gauertal“ und „Piz“ waren in 14 Tagen mit 180 Skifahrern der TSV Auerbach belegt. Dort herrschte Hochbetrieb für die Fahrtenleiter, es gab zwei aufeinanderfolgende Familienfahrten, jeweils parallel eine Jugend- und eine „20er“-Fahrt. Damit konnten alle Fahrten mit einer vollständigen Auslastung aufwarten. Die ersten Freizeiten starteten bereits nach den Feiertagen und erlebten eine harmonische Woche, die das Highlight in der Silvesterfeier hatte. Hier wurde im Schneetreiben auf 1500 Meter Höhe gegrillt.

Umfangreiches Kursangebot

Die zweite Skiwoche hatte ihren Höhepunkt im Galaabend mit der Wirtsfamilie, die vom Orga-Team um Abteilungsleiter Martin Krämer verwöhnt wurden. Neben Familie Dönz fand auch der Bürgermeister von Tschagguns einige Grußworte an die TSV-Gemeinde und bedankte sich für 40 Jahre im Gauertal.

Anschließend lud der erfahrene Gauertalteilnehmer Herbert Willwohl zu seiner jährlichen Weinprobe, die mittlerweile 76 Weine umfasst. Die frisch gekürte „Weinkönigin im Gauertal“ stand ihm tatkräftig zur Seite, als er fachmännisch die edlen Tropfen erklärte und durch die Anbauregionen führte.

Naturgemäß sind die Teenager zwischen zwölf und 17 Jahren für derlei Programm nicht die richtigen Adressaten, für sie veranstaltete das TSV-Betreuerteam eine Rallye über die ganze Woche, mit Aufgaben über den Tag verteilt, die einen spielerischen Wettkampf für alle Jugendlichen darstellten. Das Betreuerteam ist dabei besonders gefordert, bei über 40 teilnehmenden Kindern, alle im Blick zu behalten und die Gruppe zu organisieren. Aber auch hier konnten die Fahrtleiter Tobias Kettemann und Yannick Göbel gemeinsam mit ihrem Team eine wunderbare Woche auf die Beine stellen.

Während der zwei Wochen zeigte sich das berühmte Kaiserwetter von der besten Seite. Die Hüttenfahrten leben auf der Piste auch von dem umfangreichen Kursangebot für Anfänger und Könner. So war die Nachfrage an Skikursen durchgängig hoch.

Doch nicht nur in Tschagguns waren die TSVler aktiv. Auch im Gebiet Wildschönau im Salzburger Land war eine Familienfreizeit für acht Tage zum Skilaufen. Mit fast 40 Teilnehmern war die neue Destination im Programm der TSV sehr gut besucht – die Familienfahrt bietet eine wunderbare Ergänzung zum Hüttenflair; hier stehen Wellnessbereich und ein feines Vier-Gängemenü zum Abendessen auf dem Programm. Unter der kompetenten Leitung von Elke Weber-Bitsch war auch für die Kleinsten eine tolle Skifahrt geboten, die nach sieben prall-gefüllten Skitagen im Abschlussrennen ihren Höhepunkt fand.

Als Andenken an die Jubiläumssaison hat die Abteilung für jedes Mitglied ein Stockwappen verschenkt. Diese lange vergessene Tradition der Nägel für Wanderstöcke wurde in diesem Winter für die Skistöcke neu aufgelegt. Nach einer kurzen schöpferischen Pause geht die Skisaison für die Auerbacher am Wochenende weiter – mit dem „Perfect Weekend“ steht eine Kurzfahrt auf den Feldberg auf dem Programm. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020