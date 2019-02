Seit 40 Jahren im Unternehmen

Bensheim.Die Überraschungsparty war gelungen, mit der zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sowie die Geschäftsführung der Zirec Kabelaufbereitungs- GmbH und der Tochtergesellschaft Kumeta Kunststoff- und Metallaufbereitungs-GmbH das 40-jährige Arbeitsjubiläum von Geschäftsführer Walter Bernhardt feierten.

Am 12. Februar 1979 kam der Jubilar zur „Andreas Zieringer Metallhütte Bensheim“. 1981 wechselte er zu der von Karl Zieringer gegründeten Firma Zirec. Von Anfang an war Walter Bernhardt für den Aufbau und den Betrieb der Kabelzerlegemaschinen verantwortlich. Ein damals neuartiges Recyclingverfahren zur mechanischen Trennung von Kabeln in seine Bestandteile Metall und Kunststoff.

Im Zuge der Verantwortlichkeit, so eine Presseinformation, entwickelte Bernhardt sich zum Fachmann für die Kaltzerlegung. Jede Weiterentwicklung in diesem Bereich erlebte er hautnah mit und lernte so „von der Pike auf“ das neue Recyclingverfahren. Nach 40 Jahren Wissenserwerb und stetiger Weiterentwicklung macht ihm keiner mehr etwas vor.

Er ist Initiator und Pionier, der imstande ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um gebotene Chancen zu ergreifen. Mit dieser Fähigkeit hat er zusammen mit der Geschäftsführerin in dritter Generation, Petra Zieringer, die Firmen Zirec und Kumeta erfolgreich durch viele Herausforderungen geführt.

Unser Bild zeigt (v.l.) Petra Zieringer, Doris Walter als Fraa vun Bensem, die als Laudatorin das berufliche Wirken von Bernhardt Revue passieren ließ, den Jubilar Walter Bernhardt sowie die Seniorenchefs Margret und Karl Zieringer. df

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019